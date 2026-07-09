قطر تجدد إدانتها لاستهداف الناقلة الركيات قرب مضيق هرمز

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري في الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعقب الاجتماع صرح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم بن علي المهندي، بأنه في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، ورفضها القاطع لهذا الاعتداء، وما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد لأمن الطاقة العالمية، وأمن المنطقة، وخرق سافر لقواعد القانون الدولي، مطالبا إيران بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، ومؤكدا احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها.

كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بشدة استهداف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما تمثله هذه الاعتداءات المرفوضة من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأدان المجلس الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت واعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة البلدين، وخرقا سافرا لقواعد القانون الدولي.