مقتل مشتبه به برصاص قوة مهام أمريكية في ممفيس في ثاني حادث من نوعه خلال 4 أيام

أطلق أحد أعضاء قوة مهام اتحادية لمكافحة الجريمة في مدينة ممفيس الأمريكية النار على شخص وأرداه قتيلا، الأربعاء، في ثاني حادث إطلاق نار مميت ينفذه أحد أفراد القوة خلال أربعة أيام.

ووقع إطلاق النار، الأربعاء، أثناء تنفيذ عناصر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مذكرة تفتيش مرتبطة بقضية مخدرات صادرة من مقاطعة شيلبي، نحو الساعة 0830 صباحا. وكان المشتبه به داخل غرفة في أحد الفنادق ورفض فتح الباب أمام العناصر، ما دفعهم إلى اقتحامه، وفقا لما قاله المتحدث باسم دائرة المارشالات الأمريكية برادي مكارون.

وذكر بيان صادر في وقت سابق عن دائرة المارشالات الأمريكية أن الرجل قُتل بعد أن وجه مسدسا نحو أفراد قوة المهام، لكن بيانا لاحقا أصدره مكتب التحقيقات في ولاية تينيسي، الذي يتولى التحقيق في ملابسات الحادث، كان أقل تحديدا، إذ اكتفى بالقول: "لأسباب لا تزال قيد التحقيق، تصاعد الموقف، ما أدى إلى إطلاق أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات النار داخل الغرفة، مما أسفر عن إصابة رجل ومقتله".

ولم يصب أي من أفراد إنفاذ القانون في الحادث.