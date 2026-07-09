الداخلية القطرية تعلن انتهاء التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها

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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ودعت الوزارة - في بيان - الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة انتهاء حالة التهديد الأمني.