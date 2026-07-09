 الداخلية القطرية تعلن انتهاء التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها - بوابة الشروق
الخميس 9 يوليه 2026 7:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب؟
النتـائـج تصويت

الداخلية القطرية تعلن انتهاء التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 7:00 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 7:00 ص

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ودعت الوزارة - في بيان - الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة انتهاء حالة التهديد الأمني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك