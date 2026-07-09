القيادة المركزية الأمريكية: استهداف نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا في جولة جديدة من الضربات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنهاء جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا؛ في إطار عمليات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة الملاحة التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة - في بيان على منصة (إكس) اليوم الخميس، أن الضربات التي نُفذت في 8 يوليو استهدفت أنظمة دفاع جوي، ومنظومات للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني، مشيرة إلى أن هذه العمليات جاءت بعد تنفيذ ضربات هجومية داخل إيران في الليلة السابقة.

وأضافت أن قواتها كانت قد استهدفت - في 7 يوليو - نحو 80 هدفا عسكريا إيرانيا، بينها أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني، بهدف فرض "تكاليف باهظة" على إيران عقب ما وصفته بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها لا تزال في حالة يقظة وجاهزية قتالية مرتفعة، ومستعدة لتنفيذ أي عمليات يوجه بها القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.