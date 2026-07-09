إيران تستعد لدفن جثمان خامنئي في مدينة مشهد

من المقرر أن تدفن إيران، اليوم الخميس، جثمان آية الله علي خامنئي، بعد أكثر من أربعة أشهر على مقتله في غارة جوية إسرائيلية، على أن تُقام مراسم الدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأسه.

وسيجري الدفن في أقدس المراقد الشيعية في إيران، خلف أبواب مغلقة.

وبدأت مراسم العزاء العامة، السبت، في العاصمة طهران، حيث قدم ملايين المؤيدين واجب العزاء للزعيم السياسي والروحي السابق، الذي حكم الجمهورية الإسلامية لمدة 36 عاما. وانتقلت المراسم لاحقا إلى مدينة قم المقدسة، قبل أن تستكمل في العراق المجاور، الأربعاء.

وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان نجله وخليفته، مجتبى خامنئي، سيظهر علنا لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع إيران، مع وصول موكب التشييع إلى محطته الأخيرة في مشهد.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ تعيينه مرشدا أعلى في مارس، مما أثار تكهنات بشأن حالته الصحية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد زعم أنه "أصيب بجروح ويُرجح أنه تعرض لتشوهات".

وقُتل خامنئي في 28 فبراير إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته الرسمي في طهران.

وأعقب مقتله أكثر من خمسة أسابيع من الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مطلع أبريل.