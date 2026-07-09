كوبرنيكوس لتغير المناخ: يونيو الماضي سجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق بغرب أوروبا

شهد شهر يونيو الماضي، أعلى درجات حرارة مسجلة على الإطلاق في غرب أوروبا، بينما كان ثاني أعلى شهر مسجل عالميا من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بحسب خدمة "كوبرنيكوس" المعنية برصد تغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي.

وبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في غرب أوروبا 74ر20 درجة مئوية، بواقع 3 درجات مئوية فوق متوسط ​​شهر يونيو خلال الفترة بين عامي 1991 و2020، بحسب خدمة "كوبرنيكوس".

أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ متوسط ​درجة الحرارة 54ر16 درجة مئوية، بواقع 56ر0 درجة مئوية أعلى من متوسط ​​شهر يونيو خلال الفترة بين عامي 1991 و2020. كما كان الشهر أكثر دفئا بواقع 39ر1 درجة مئوية بالمقارنة مع متوسط ​التقديرات لشهر يونيو قبل الثورة الصناعية خلال الفترة بين عامي 1850 و1900، بحسب "كوبرنيكوس".

وأشارت خدمة "كوبرنيكوس" إلى أن موجة الحر التي شهدها النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، والتي تلت فترة أخرى من الطقس الحار غير المعتاد خلال شهر مايو، حطمت أرقاما قياسية من حيث درجات الحرارة في العديد من دول غرب أوروبا.