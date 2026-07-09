بنجلاديش تنقل لاجئين من مخيمات بعدما أودى انهيار أرضي بحياة 5 أطفال

استخدمت السلطات في مخيمات لاجئي الروهينجا مكبرات الصوت وشبكة من المتطوعين والشخصيات المجتمعية لنقل أشخاص من مناطق خطرة إلى أخرى آمنة اليوم الخميس، عقب أن أودى انهيار أرضي بحياة ما لا يقل عن 13 لاجئا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد لقى ما لايقل عن 5 أطفال حتفهم أمس الأربعاء بعدما اجتاح انهيار أرضي بسبب هطول أمطار موسمية مدرسة إسلامية في المخيم في منطقة كوكس بازار، حيث يعيش أكثر من مليون من لاجئي الروهينجا الفارين من ميانمار.

ووصف مدرس بالمدرسة الإسلامية المشهد بالفوضي، قائلا إن الفتيات بالمدرسة كن يستعددن لدخول الفصول عندما انهار جزء من المبنى. وقالت بيجوم جاهان، التي تدرس القرآن بالمدرسة" تمكن من كانوا منا في الجزء الغربي من الخروج، ولكن جميع من كانوا في الجزء الشرقي دفنوا أسفل الركام".

وقال دولار تريبورا رئيس وحدة الإطفاء والدفاع المدني المحلية اليوم الخميس إن الأشخاص بمخيم اللاجئين بدأوا عمليات الانقاذ قبل وصول أفراد الطوارئ . وأضاف أن أفراد الطوارئ تمكنوا لاحقا من إنقاذ المصابين وانتشال الجثث. وقد تم الاعلان عن انتهاء عملية الانقاذ مساء أمس الأربعاء.

وقالت السلطات في كوكس بازر إنها ستنقل اللاجئين من المناطق الخطرة ، مضيفة أنه تم بالفعل إجلاء أكثر من ألف شخص.

وتتوقع هيئة الأرصاد في بنجلاديش هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ما لايقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم في بنجلاديش، التي يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة، بسبب الانهيارات الأرضية وانهيار الجدران خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.