التعليم: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية بداية من العام الدراسي المقبل

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه أن المناهج المطبقة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية تقوم على برامج أكاديمية متتابعة وتراكمية تبدأ من الصف الأول الثانوي، وتستلزم دراسة الطالب للبرنامج الدراسي منذ بدايته؛ لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي.

وأضافت الوزارة أنه، نظرا لما يتسبب فيه قبول التحويل إلى المدارس الدولية اعتبارا من الصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجهت تعليمات بالتعميم على جميع الإدارات التعليمية بما يلي:

- حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي 2026 - 2027 إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

- اعتبار العام الدراسي 2026 - 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

- يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك بداية من العام الدراسي 2027 - 2028.

- في جميع الأحوال، يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 - 2027 بهذه النوعية من المدارس وفقا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل، والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.