مسئول أمني إيراني: استهداف قاعدتين عسكريتين في بوشهر

أفاد مسئول أمني إيراني، صباح اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدتين عسكريتين في بوشهر جنوب البلاد، لهجوم أمريكي.

ونقلت وكالة «فارس» عن نائب مسئول الأمن في محافظ بوشهر، قوله إن قاعدة عسكرية في مقاطعة دشتي، وقاعدة عسكرية أخرى قرب مدينة جقاداك، تعرضتا لقصف بقذائف معادية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وقبل قليل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل أحد عناصره خلال هجوم شنته الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الطلبة «إيسنا»، قال الحرس الثوري في بيان، إن الجنرال محمد رضا الخازني، أحد عناصر البحرية، قُتل أثناء مواجهته طائرات معادية مسيرة، وإصابته بشظايا قذيفة.

وشنت الولايات المتحدة في وقت سابق، ضربات عسكرية جديدة، وألغت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت ثلاث ناقلات نفط في المضيق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن من بين الأهداف التي أصابتها الضربات أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري، في محاولة لتكبيد إيران ثمنا باهظا ردا على الهجمات التي شنتها على الناقلات بما ينتهك وقف إطلاق النار.

وأضافت القيادة المركزية في بيان، أن «العدوان غير المبرر من جانب القوات الإيرانية يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا لوقف إطلاق النار ويقوض حرية الملاحة».

وندد مقر خاتم الأنبياء، وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا بإيران، بالضربات الأمريكية ووصفها بأنها «عمل عدواني سافر»، وهدد «برد ساحق»، وحذر من أن طهران لن تسمح بتدخل أمريكي في ⁠إدارة المضيق.

واتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يضطلع بدور كبير في عملية التفاوض، الولايات المتحدة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يكتف في هذا الصدد بالإشارة للضربات العسكرية الأمريكية الأحدث، وإنما أشار أيضا لتجديد العقوبات المتعلقة بالنفط وانتهاكات «الترتيبات» الإيرانية في مضيق هرمز والهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاليباف في منشور على منصة «إكس»: «انتهى زمن البلطجة والابتزاز. نحن لسنا ممن يقدمون تنازلات أمام الضغوط».