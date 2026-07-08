اتحاد الكرة: نتمسك بحقوق المنتخب ونرفض الأخطاء التحكيمية أمام الأرجنتين في المونديال

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، والتي أُقيمت أمس بقيادة حكم فرنسي، مشيرًا إلى وجود عدد من القرارات المثيرة للجدل، لا سيما المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه القرارات أثارت العديد من علامات الاستفهام، في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها وسائل الإعلام والمحللون الرياضيون للأداء التحكيمي خلال اللقاء. وشدد على تمسكه الكامل بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها اللوائح من أجل الحفاظ على العدالة ونزاهة المنافسة.

ورغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، أعرب الاتحاد عن فخره بما قدمه اللاعبون، مشيدًا بما أظهروه من التزام وروح قتالية عالية نالت احترام الجميع، مؤكدًا أنهم قدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية.

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات كأس العالم من دور الـ16، عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.