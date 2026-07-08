 مؤسسة بحثية: أمريكا تشهد ركودا سياحيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤسسة بحثية: أمريكا تشهد ركودا سياحيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي

نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 10:56 ص

منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، شهدت الولايات المتحدة ركودا سياحيا بسبب التعريفات الجمركية التي يتم فرضها ثم إلغاؤها وسياسات التأشيرات المشددة من بين أسباب أخرى.

وذكرت مؤسسة "توريزم إكونوميكس" البحثية أنه مع توجه الزائرين المحتملين من الخارج إلى أماكن أخرى أو بقائهم ببساطة في البلاد، خسرت صناعة السياحة الأمريكة ما يصل إلى 6ر16 مليار دولار في عام 2025، وتتجه لعجز إضافي بقيمة 21 مليار دولار هذا العام، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال آران رايان، المدير بالمؤسسة البحثية إن "الأرقام تعكس ما كان يمكن أن تجنيه الولايات المتحدة لو حافظت على حصتها السوقية قبل عهد ترامب... سياسيات وتصريحات إدارة ترامب هي المساهم الرئيسي في التراجع الأمريكي الذي نشهده".

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