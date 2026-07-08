الطلب الخارجي القوي يدعم نمو قطاع الصناعات الكهربائية والرقمية في ألمانيا

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سجل قطاع الصناعات الكهربائية والرقمية في ألمانيا زيادة ملحوظة في حجم الطلبيات خلال مايو الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بالطلب القوي من خارج منطقة اليورو.

وأفاد الاتحاد الألماني لقطاع الصناعات الكهربائية والرقمية بأن حجم الطلبيات ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقوى نمو يسجله القطاع خلال العامين الماضيين.

وجاءت الزيادة بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الطلبيات من الدول خارج منطقة اليورو بنسبة 43%، بينما ارتفعت طلبات العملاء داخل ألمانيا بنسبة 7.8%.

ووفقا للبيانات، ارتفع إجمالي حجم الطلبيات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت إيرادات القطاع خلال هذه الفترة بنسبة 3.5% لتصل إلى 93.7 مليار يورو.