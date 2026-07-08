الداخلية تكشف حقيقة اختطاف سيدة في بني سويف: غادرت منزلها بإرادتها لخلافات أسرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن الادعاء بتغيب سيدة واختطافها على يد أشخاص ببني سويف.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول المنشور تضمن استغاثة من القائم على نشره، زعم خلالها أن عدة أشخاص أجبروا سيدة على استقلال سيارة ملاكي واختطفوها بدائرة مركز الواسطى.

بفحص المنشور تبين أنه بتاريخ الأول من يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة الواسطى بلاغا من زوج السيدة، أفاد بتغيبها عن المنزل بسبب خلافات أسرية بينهما، دون أن يتضمن البلاغ توجيه أي اتهامات لأحد أو الإشارة إلى تعرضها للاختطاف.

بإجراء التحريات تم تحديد مكان تواجد السيدة المتغيبة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة. وبسؤالها أقرت بأنها غادرت منزلها بإرادتها وتوجهت للإقامة لدى إحدى قريباتها بالقاهرة، بسبب الخلافات الأسرية مع زوجها.

باستدعاء القائم على نشر المنشور، طالب مقيم بدائرة مركز الواسطى، أقر باختلاق واقعة الاختطاف ونشر الادعاء الكاذب بهدف لفت الانتباه إلى شكواه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.