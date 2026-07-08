نبيل فهمي يؤكد رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية على أراض ومصالح الدول العربية

جدد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة "الوديان" وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الركيات"، فضلا عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.

وحذر الأمين العام من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس، إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة إنتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجر المنطقة مجددًا إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.

وجدد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين ، ومع كل دول الخليج العربية، مؤكداً أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي إعتداء يستهدف إحدى دوله أو مصالحها الحيوية أو مماراتها البحرية يمس المصالح العربية المشتركة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.