روته: اليوم الأول لقمة الناتو بأنقرة سجل نجاحا كبيرا

- اليوم الأول للقمة شهد الإعلان عن عدد كبير من الصفقات والتعهدات الجديدة

- النتيجة هي ناتو أقوى بكثير، وأوروبا أقوى بكثير داخل حلف أقوى

- أتوقع اتفاق الحلفاء على اعتبار موسكو تهديدا طويل الأمد لأراضي "الناتو"

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الأول لقمة الحلف التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة بأنه "نجاح كبير"، معتبرا أن نتائجها ستفضي إلى حلف أقوى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، صباح الأربعاء، قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية التي تجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في "الناتو"، ضمن اليوم الثاني للقمة 36.

وشكر روته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة بلاده وسكان أنقرة على استضافة القمة، مردفا بالقول: "هذه قمة مهمة، وأنتم مضيفون في غاية الكرم".

وأوضح أن قمة الناتو التي انعقدت في لاهاي العام الماضي انصبت على التخطيط وتحديد الأهداف، بينما تركز قمة أنقرة على التنفيذ وتحقيق تلك الأهداف.

وأشار إلى ارتفاع قدرات الإنفاق والاستثمارات في الصناعات الدفاعية على مستوى دول الحلف.

وفي تقييمه لليوم الأول للقمة، قال روته إنه "كان نجاحا كبيرا وانطلاقا قويا" شهد الإعلان عن عدد كبير من الصفقات والتعهدات الجديدة.

وذكر أنه عند النظر من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن هدف تحقيق توازن أكبر بين الحلفاء في الإنفاق الدفاعي قد تحقق.

وتابع: "في إطار هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة، وصلنا هذا العام بالفعل إلى أربعة بالمئة، وهذا تطور استثنائي حقا".

وحول أسباب تحقق هذا الهدف، قال روته إنه لم يتحقق بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، مبينا أن التهديد الروسي كان أيضا أحد الأسباب المهمة.

ومضى قائلا: "النتيجة هي ناتو أقوى بكثير، وأوروبا أقوى بكثير داخل حلف أقوى".

وعن توقعاته لجلسة اليوم، قال إنه ينتظر من الحلفاء تأكيد مسألتين أساسيتين: "الأولى تتمثل في ضرورة ألا تمتلك إيران أبدا قدرة على إنتاج أسلحة نووية، والثانية هي مبدأ حرية الملاحة البحرية".

وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية، وهو مسألة حيوية لجميع دول الحلف.

أما بشأن الصياغة المتعلقة بروسيا في البيان الختامي للقمة، قال روته إنه يتوقع اتفاق الحلفاء على اعتبار موسكو تهديدا طويل الأمد لأراضي "الناتو"، متوقعا التطرق إلى ذلك بوضوح في البيان.

وردا على سؤال بشأن الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، اعتبر روته أنها كانت "ضرورية بالتأكيد"، متهما طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمتها سفنا في مضيق هرمز ومحيطه.

** التزام الولايات المتحدة بحلف "الناتو"

وفي إجابته على سؤال بشأن تصريحات ترامب عن احتمال سحب جنود أمريكيين من أوروبا ورغبته في استعادة السيطرة على جزيرة غرينلاند، قال روته إنه لا يشك في التزام واشنطن بالحلف.

وأضاف: "ترامب ملتزم تماما بالناتو، ولا يساورني شك في ذلك، لكن كانت هناك ولا تزال توقعات معينة، كما كان الحال في الماضي".

وشدد على أن التزام الولايات المتحدة بـ "الناتو" مؤكد، لأن الحلف ضروري أيضا للمصالح الأمريكية نفسها، مستشهدا على هذه الأهمية بمنع الغواصات النووية الروسية من الوصول إلى السواحل الأمريكية.

** أوكرانيا وروسيا

وفيما يخص أوكرانيا، جدد روته التأكيد على أهمية استمرار دعم كييف، معربا عن توقعه أن يقدم الحلفاء تعهدات جديدة متعددة السنوات.

وردا على سؤال بشأن الرسالة التي يريد توجيهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال روته إن الحلف سيدافع عن كل شبر من أراضيه.

وتابع مخاطبا بوتين: "لا يمكنكم هزيمة الناتو، فنحن تحالف دفاعي ولن نهاجم أحدا، بل سندافع فقط عن أسلوب حياتنا وديمقراطيتنا وأراضينا، لذلك لا تعبثوا معنا ولا تحاولوا اللعب معنا".

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.