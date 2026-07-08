حشود عراقية غفيرة تشيع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في النجف وكربلاء

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نظم العراقيون الشيعة اليوم الأربعاء مراسم تشييع شعبية كبرى للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في محافظتي النجف وكربلاء.

واكتظت شوارع المدينتين بحشود غفيرة من المشيعين من مختلف فئات المجتمع العراقي حيث شقت الحافلة التي تقل جثمان خامنئي ، الذي لف براية حمراء ، طريقها بصعوبة وسط هتافات تمجد سيرة الفقيد.

وحمل المشيعون صورا للمراجع الدينية وأعلام العراق وإيران والأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة والحشد الشعبي ورايات العشائر العراقية.

وأقيمت صلاة الجنازة داخل فناء مرقد الإمام علي بن أبي طالب وسط المدينة القديمة بمحافظة النجف بمشاركة أعداد غفيرة من المعممين من طلبة الحوزات العلمية من العراقيين والأجانب.

وكان مطار النجف شهد الليلة الماضية وصول جثمان الخامنئي وإجراء مراسم تشييع رسمية شارك فيها رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في العراق وكبار قادة الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.