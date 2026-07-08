مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين: تصعيد غير مقبول يزيد التوتر بالمنطقة

وزير الشباب والرياضة: فخورون بأداء المنتخب في النسخة الحالية من كأس العالم.. والحكم أبى تخطي مصر للدور الـ16

مصطفى الفقي عن تصريحات حسام حسن حول فلسطين: لها تأثير شعبي بعيد عن دوائر الحكم