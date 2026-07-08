إيران: استهدفنا 85 منشأة أمريكية في البحرين والكويت

• ردا على هجمات أمريكية الليلة الماضية على جنوبي البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على هجمات أمريكية الليلة الماضية على جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن بيان للحرس الثوري، أن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار بشن غارات على مواقع في مدينتي هرمزغان وماهشهر الساحليتين.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري نفذ بالتعاون بين قواته البحرية والجوفضائية، عملية مشتركة بالصواريخ والمسيرات، في أول رد على الهجمات الأمريكية.

وأوضح أن العملية استهدفت ميناء سلمان ومقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ضمن 85 منشأة عسكرية أمريكية.

وأشار البيان إلى إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" أمريكية، دون ذكر تفاصيل حول العملية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن سلسلة هجمات على إيران، "ردا على هجماتها التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لاستهدافات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.