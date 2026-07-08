• الرئيس الفرنسي يتواجد في العاصمة التركية للمشاركة بقمة "الناتو"

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الأربعاء يومه بممارسة رياضة الجري في شوارع العاصمة التركية أنقرة.

يأتي ذلك قبيل مشاركته في اجتماع قادة ورؤساء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في القمة 36 التي انطلقت الثلاثاء وتختتم اليوم.

ورصدت عدسات المصورين الرئيس الفرنسي يمارس الجري في الشوارع المحيطة بقصر "تشانقايا"، حيث أوقف تمرينه بين الحين والآخر لتحية المواطنين حوله.

وتستضيف تركيا القمة، الثلاثاء والأربعاء، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.