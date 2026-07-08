 قمة الناتو.. ماكرون يبدأ يومه برياضة الجري في شوارع أنقرة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يوليه 2026 10:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر والأرجنتين؟
النتـائـج تصويت

قمة الناتو.. ماكرون يبدأ يومه برياضة الجري في شوارع أنقرة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 10:36 ص

• الرئيس الفرنسي يتواجد في العاصمة التركية للمشاركة بقمة "الناتو"

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الأربعاء يومه بممارسة رياضة الجري في شوارع العاصمة التركية أنقرة.

يأتي ذلك قبيل مشاركته في اجتماع قادة ورؤساء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في القمة 36 التي انطلقت الثلاثاء وتختتم اليوم.

ورصدت عدسات المصورين الرئيس الفرنسي يمارس الجري في الشوارع المحيطة بقصر "تشانقايا"، حيث أوقف تمرينه بين الحين والآخر لتحية المواطنين حوله.

وتستضيف تركيا القمة، الثلاثاء والأربعاء، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك