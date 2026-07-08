الأمم المتحدة تحذر من تفشٍ واسع لجدري الماء يهدد النازحين في غزة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من تفشٍ واسع وسريع لمرض "جدري الماء" داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنةً عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط.

وأفادت التقارير الأممية الميدانية بأن أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، مشيرةً إلى أن التفشي المتسارع للمرض يعود مباشرةً إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين، وتدهور خدمات المياه والمنظومة البيئية والصرف الصحي، إلى جانب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكدت الفرق الأممية أنها رصدت انتشاراً مرعباً للقوارض والحشرات والطفيليات في 83% من مواقع النزوح المنتشرة بالقطاع، بالتوازي مع تراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة، وتجمع مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة بين الخيام، مما يُضاعف المخاطر الصحية وينذر بكارثة وبائية لا يمكن السيطرة عليها في ظل تدمير القطاع الصحي.