إيران: انتهاك ترتيباتنا في هرمز واستمرار العدوان ضد لبنان يجعلان الاتفاق المؤقت غير فعّال

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، بيانًا للتعليق على الهجوم الأمريكي على أكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري.

وقالت في بيانها، إن «تلك الهجمات العدوانية تشكل انتهاكًا صارخًا للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب ووقف العمليات العسكرية».

ونوهت أن «تكرار الهجمات غير القانونية ضد إيران، إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الليلة الماضية، بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، والذي التزمت به الحكومة الأمريكية بموجب البند 10 من مذكرة التفاهم، وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، فضلًا عن استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، تجعل الاتفاق المؤقت غير فعّال».

وحملت الإدارة الأمريكية مسئولية ما وصفته بـ«العواقب الخطيرة» للتصعيد، مؤكدة أن «إيران لن تتردد في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمنها القومي ضد العدوان الأمريكي، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وستستهدف مصدر ومنطلق الاعتداء والهجوم».

وشنت الولايات المتحدة في وقت سابق، ضربات عسكرية جديدة، وألغت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت ثلاث ناقلات نفط في المضيق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن من بين الأهداف التي أصابتها الضربات أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري، في محاولة لتكبيد إيران ثمنا باهظا ردا على الهجمات التي شنتها على الناقلات بما ينتهك وقف إطلاق النار.

وأضافت القيادة المركزية في بيان، أن «العدوان غير المبرر من جانب القوات الإيرانية يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا لوقف إطلاق النار ويقوض حرية الملاحة».

وندد مقر خاتم الأنبياء، وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا بإيران، بالضربات الأمريكية ووصفها بأنها «عمل عدواني سافر»، وهدد «برد ساحق»، وحذر من أن طهران لن تسمح بتدخل أمريكي في ⁠إدارة المضيق.

واتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يضطلع بدور كبير في عملية التفاوض، الولايات المتحدة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يكتف في هذا الصدد بالإشارة للضربات العسكرية الأمريكية الأحدث، وإنما أشار أيضا لتجديد العقوبات المتعلقة بالنفط وانتهاكات «الترتيبات» الإيرانية في مضيق هرمز والهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاليباف في منشور على منصة «إكس»: «انتهى زمن البلطجة والابتزاز. نحن لسنا ممن يقدمون تنازلات أمام الضغوط».