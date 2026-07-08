مسؤول إيراني بارز يحذر واشنطن بعد الضربات: زمن التنمر والابتزاز انتهى

حذر مسؤول إيراني بارز الولايات المتحدة عقب الضربات التي نفذتها على بلاده، قائلا: "لقد انتهى عصر التنمر والابتزاز. فهذا النهج لا يؤدي إلى أي نتيجة. ونحن لا ننحني".