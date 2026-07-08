الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران وطهران تحذر من التداعيات

شن الجيش الأمريكي سلسلة من الضربات على أهداف إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات في المياه قبالة سلطنة عُمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الأمريكية شنت الضربات "لفرض تكلفة باهظة على استهداف ومهاجمة سفن تجارية يعمل على متنها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي".

وأضاف البيان: "العدوان الذي أظهرته إيران كان غير مبرر وخطيرا، ويشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتهدد الهجمات المتجددة من الجانبين الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إذ تؤكد كل من الولايات المتحدة وإيران أن هذه الضربات تمثل انتهاكًا لذلك الاتفاق الأولي.

ومن شأن الهجمات الجديدة أن تزيد من تعقيد المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح المضيق بالكامل، والحد من البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، والتوصل إلى إنهاء دائم للحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط.

وجاء أحدث تبادل للهجمات عقب موجة مماثلة من الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية والرد الأمريكي أواخر الشهر الماضي.

وبعد ساعات من تعرض ثلاث ناقلات لقذائف، ألغت الولايات المتحدة ترخيصا كان يسمح ببيع النفط الإيراني، وذلك في إطار الاتفاق المؤقت الهادف إلى إنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقا للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، تعد الهجمات الأحدث هي الأكبر التي تشهدها المنطقة في يوم واحد منذ أواخر أبريل/نيسان.

وتهدد الهجمات الأخيرة بشل حركة الملاحة في المضيق، في وقت كانت تأمل فيه الدول في استعادة حركة الشحن إلى طبيعتها وتخفيف الضغوط الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني، في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء، الضربات الأمريكية على إيران بأنها انتهاك خطير لمذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال نائب وزير الخارجية في البيان: "ستتخذ إيران إجراءات حاسمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها، مع توجيه تحذير جاد بشأن تداعيات انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق".

كما انتقد مسؤولون إيرانيون قرار الحكومة الأمريكية إلغاء ترخيص كان يسمح ببيع النفط الإيراني، والذي يُعد أحد البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم، وذلك عقب ما أُفيد عن تنفيذ إيران ضربات صاروخية استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن الأهداف التي تعرضت للضربات شملت أنظمة الدفاع جوي إيرانية، وأنظمة مراقبة ساحلية، ومنظومات صواريخ أرض-جو، ومواقع صواريخ كروز المضادة للسفن، ومواقع إطلاق طائرات مسيرة، ومنشآت موانئ.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، الثلاثاء، كانت أكبر من حيث النطاق والقوة بأربع إلى خمس مرات مقارنة بالضربات السابقة التي استهدفت منطقة مضيق هرمز قبل عشرة أيام.