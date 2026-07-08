وزير الرياضة: شكرًا للأبطال على الأداء الاستثنائي والنتائج التاريخية في كأس العالم

وجّه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري والطبي، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداءً بطوليًا نال احترام العالم بأسره، وأسعد ملايين من جماهير كرة القدم في مصر والدول العربية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المنتخب الوطني نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16، وقدم مباراة كبيرة أمام منتخب الأرجنتين، أثبت خلالها امتلاكه شخصية البطل وروح المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

وتوجّه الوزير بالتحية إلى جميع لاعبي المنتخب الوطني، قائلًا: «أحيي أبناء مصر الأبطال... لقد قاتلتم بشرف، ودافعتم عن اسم وطنكم بكل قوة وإخلاص، ونجحتم في إعادة الثقة للجماهير المصرية بأن الكرة المصرية قادرة على الوقوف ندًا أمام عمالقة العالم».

وأضاف: «قد تنتهي بطولة، لكن ما صنعه هذا الجيل سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية. لقد كسبتم احترام العالم قبل أن تكسبوا تصفيق الجماهير، وقدمتم نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والعزيمة والإيمان حتى اللحظة الأخيرة».

واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذه البطولة يمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للكرة المصرية، وأن هذا الجيل يستحق كل التقدير على ما قدمه من أداء مشرّف يليق باسم مصر.