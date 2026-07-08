ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3685 قتيلا

ارتفعت الحصيلة المؤكدة لضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 3685 قتيلا حتى الثلاثاء، بزيادة 150 وفاة مقارنة باليوم السابق، بحسب ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز في منشور عبر منصة إكس.

وغادرت العديد من فرق الإنقاذ الدولية البلاد بالفعل، بينما لا تزال فرق أخرى تواصل عملها، إلى جانب متطوعين يواصلون البحث بين الأنقاض. كما دعا أقارب المفقودين السلطات إلى مواصلة عمليات الإنقاذ حتى يتم العثور على ذويهم، سواء أحياء أو متوفين، ليتسنى دفنهم.

وضرب فنزويلا في 24 يونيو زلزالان بلغت قوتهما 2ر7 و5ر7 درجة على مقياس ريختر، أعقبهما أكثر من ألف هزة ارتدادية أضعف. وأدت الكارثة إلى انهيار العديد من المباني، لا سيما في ولاية لا جوايرا الساحلية.

ويؤكد خبراء أن فرص العثور على ناجين بعد مرور أسبوعين على وقوع الزلزال تصبح ضئيلة للغاية.