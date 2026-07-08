صواريخ باليستية روسية تضرب كييف للمرة الثالثة خلال أسبوع

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات بصواريخ باليستية روسية خلال الليل، حيث هزت عدة انفجارات المدينة بعد وقت قصير من منتصف الليل، بحسب مسؤولين محليين ومراسل في موقع الحدث، الأربعاء.

ولوحظت رائحة الدخان في وسط كييف، فيما قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تليجرام إن حرائق اندلعت في منطقتين من المدينة. ولم يطلق إنذار الغارات الجوية إلا بعد وقوع الانفجارات الأولى.

كما تعرضت مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا لهجوم خلال الليل، وفقا للسلطات المحلية. وقال رئيس البلدية إيهور تيريخوف عبر تليجرام إن ضربات صاروخية استهدفت منطقتين في المدينة، مما أدى إلى تضرر أكثر من 10 منازل.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، الأربعاء. ويسعى زيلينسكي إلى زيادة إمدادات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي تحتاجها بلاده بشكل عاجل للتصدي للهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال أسبوع التي تتعرض فيها كييف لهجمات بصواريخ باليستية روسية.