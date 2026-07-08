رئيس كولومبيا المنتخب يعلق انتقال السلطة ويتهم حكومة بيترو بمحاولة الانقلاب

علق الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا عملية الانتقال الرسمي للسلطة، بعدما اتهمته الحكومة اليسارية المنتهية ولايتها بارتكاب تزوير انتخابي لصالح معسكره.

واتهم المحامي اليميني الرئيس جوستافو بيترو وحركته السياسية بمحاولة التشبث بالسلطة، وذلك قبل شهر واحد فقط من موعد توليه منصب الرئاسة.

وكان بيترو قد أعلن في وقت سابق أنه لن يعترف بفوز دي لا إسبرييا الضيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 يونيو وأضاف أنه سيسلم السلطة في السادس من أغسطس، رغم قرار الرئيس المنتخب تعليق عملية الانتقال ردا على الاتهامات.

وفاز دي لا إسبرييا، المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنحو 6ر49% من الأصوات، بينما حصل مرشح الحكومة اليساري إيفان سيبيدا على نحو 7ر48%. ولم يتمكن بيترو من الترشح لولاية جديدة لأن الدستور يحظر إعادة انتخاب الرئيس.

وادعى بيترو أن نتائج الانتخابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعرضت للتلاعب باستخدام خوارزميات طورتها، بحسب زعمه، شركات استخبارات إسرائيلية خاصة. وكان سيبيدا قد أقر بهزيمته بفارق ضئيل، لكنه دعا الكولومبيين إلى ممارسة "العصيان المدني".

ووصف دي لا إسبرييا تصرفات الحكومة بأنها محاولة انقلاب، وقال في رسالة مصورة نشرها عبر منصة إكس: "لا يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع عصابة من الانقلابيين والفاسدين".

واتهم بيترو وسيبيدا بالخوف ليس فقط من كشف ملفات الفساد في ظل الحكومة الحالية، وإنما أيضا من مواجهة عواقب قانونية بسبب ما وصفه بـ"صلاتهما المزعومة بإرهاب المخدرات".