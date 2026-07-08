الشرطة الألمانية تعتقل شخصين في قضية اتجار بالمخدرات بعد مداهمات واسعة

دفعت الشرطة الألمانية بنحو 100 عنصر لتنفيذ عمليات تفتيش في 14 عقارا بولاية ساكسونيا السفلى شمال البلاد، وألقت القبض على مشتبه بهما في إطار تحقيق بشأن الاتجار بالمخدرات، حسبما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقالت الشرطة والنيابة العامة في مدينة شتاده إن الرجلين / 21 و35 عاما / أُودعا الحبس الاحتياطي.

ونفذ عناصر الشرطة عمليات تفتيش في عدة مواقع مساء الاثنين، أسفرت عن ضبط نحو 310 جرامات من الكوكايين، و400 جرام من الماريجوانا، وحوالي 80 قرصا من مخدر الإكستاسي، إضافة إلى نحو 67 ألفا و500 يورو (77 ألف دولار) نقدا، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

ويتهم المحققون مجموعة تضم أربعة مشتبه بهم بالاتجار بما لا يقل عن 34 كيلوجراما من الكوكايين. ووفقا للسلطات، يشتبه في أن المتهم الرئيسي كان يدير عمليات الاتجار بالكوكايين أثناء قضائه عقوبة سجن صدرت بحقه عام 2022 في قضية اتجار بالمخدرات، حيث كان يقضي العقوبة ضمن نظام السجون المفتوحة.