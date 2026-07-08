اكتمال عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، والتي انطلقت منافساتها في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وشهد دور الـ16 مواجهات قوية ومثيرة، أسفرت عن تأهل 8 منتخبات إلى ربع النهائي، حيث حجز منتخب المغرب مقعده بعد فوز مستحق على كندا بثلاثية نظيفة.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على باراجواي بهدف دون رد، فيما فجّر منتخب النرويج، بقيادة نجمه إيرلينغ هالاند، مفاجأة مدوية بإقصاء البرازيل عقب الانتصار بنتيجة 2-1.

كما تأهل منتخب إنجلترا بعد مباراة مثيرة أمام المكسيك انتهت بفوزه 3-2، بينما حسم منتخب إسبانيا تأهله بتغلبه على البرتغال بهدف نظيف.

وتمكن منتخب بلجيكا من حجز مقعده في ربع النهائي بعد فوز كبير على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1، فيما انتزع منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، بطاقة التأهل عقب فوزه على مصر بنتيجة 3-2 في لقاء حافل بالإثارة.

واكتمل عقد المتأهلين بتأهل منتخب سويسرا، الذي حسم مواجهته أمام كولومبيا بركلات الترجيح.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2026:

المغرب، فرنسا، النرويج، إنجلترا، إسبانيا، بلجيكا، الأرجنتين، سويسرا.