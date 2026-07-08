بحث بريطاني: 31% من الفتيات ما بين 16 و24 عاما تعرضن مؤخرا لإساءة اقتصادية

خلص بحث إلى أن نحو فتاة من بين كل ثلاثة (36 %) تتراوح أعمارهن ما بين 16 و 24 عاما في المملكة المتحدة تعرضت لإساءة اقتصادية من شريكها الحالي أو السابق في وقت ما خلال 12 شهرا حتى مارس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نصف هذا العدد (50%) أصبن بتأثير سلبي لهذه الإساءة على صحتهن العقلية، مثل الاكتئاب أو نوبات الهلع، حسبما ذكرت منظمة " النجاة من الإساءة الاقتصادية" الخيرية.

وتشمل الإساءة الاقتصادية سيطرة الشريك أو الشريك السابق على الأمور المالية، وربما يتضمن ذلك السيطرة على دخل شخصا ما وتقييد ما يمكن أن يقوم بشرائه.

كما يتضمن ذلك تقييد الوصول إلى التسهيلات التي يحتاجها شخص ما من أجل القيام بعمل مثل النقل أو التكنولوجيا.

ومن بين الفتيات اللاتي تعرضن للإساءة اقتصادية، قال أكثر من الربع (27%) إن الشخص المسيئ منعهن من العمل أو الدراسة أو التدريب.