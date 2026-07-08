ارتفاع حالات إفلاس المخابز في ألمانيا بنسبة 40%

ارتفع عدد حالات إفلاس المخابز في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام.

ووفقا لبيانات وكالة "كريديت ريفورم" للمعلومات الائتمانية، أعلن 63 مخبزا على مستوى ألمانيا إفلاسه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة بلغت 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل هذه البيانات الشركات العاملة في مجال "إنتاج المخبوزات"، أي المخابز ومحال الحلويات التي تقوم بالخبز والبيع بنفسها، بينما لا تشمل منافذ البيع التي لا تمتلك إنتاجا خاصا بها.

ووفقا لـ"كريديت ريفورم"، شملت حالات الإفلاس أيضا سلاسل مخابز كبيرة مثل "ميكلنبورجر باكشتوبن"، و"بيكر لامبه"، و"كايم أوند بريشت"، و"مخبز كايزر".

وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، باتريك لودفيش هانتسش، إن التطور الحالي ليس ظاهرة قصيرة الأجل، وأضاف: "منذ عام 2023 نرصد أيضا في هذا القطاع ارتفاعا في حالات الإفلاس"، موضحا أن هذه الأرقام تعكس تحولا هيكليا عميقا.

وأشار هانتسش إلى أن تغير العادات الاستهلاكية أدى إلى تعرض قطاع المخابز التقليدية لضغوط متزايدة، وقال: "الكثير من المستهلكين، بمن فيهم أفراد من الشرائح الاجتماعية الأعلى، يشترون المخبوزات اليوم من أركان المخبوزات في محال السوبر ماركت أو متاجر الخصومات، وغالبا ما يكون ذلك بالتزامن مع التسوق الأسبوعي".

وأضاف هانتسش أن المتاجر التقليدية المتخصصة تفقد بذلك جزءا مهما من زبائنها العابرين، موضحا أن المنشآت الصغيرة التي يديرها أصحابها أصبحت تتراجع بشكل خاص في ظل ارتفاع التكاليف، واشتداد المنافسة السعرية، وتوجه المستهلكين إلى تقليل الإنفاق.