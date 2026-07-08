أمين عام الناتو: الهجمات الجديدة على إيران ضرورية للغاية

قال مارك روته ‌الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، إن الهجمات ⁠الأمريكية الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية".

وقال روته للصحفيين قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال ‌الأطلسي ⁠في أنقرة: "عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار وتنتهكه ⁠إيران بشكل كبير، أعتقد أنه ⁠من الضروري للغاية أن ⁠ترد الولايات المتحدة بقوة"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، أمس الثلاثاء، إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث ‌هجوم لها.

وإلى جانب شن موجة جديدة من الهجمات على إيران، ألغت واشنطن أيضا ترخيصا كان يسمح لإيران ببيع النفط بعد أن أصيبت ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية في بيان "استهدفت القوات ⁠الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز وبالقرب منه، بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية التي تمر عبر الممر التجاري الدولي".

وأضافت: "تظل قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام ‌بالاتفاق ⁠أو عدم الامتثال لبنوده".

من جهته، اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد ‌باقر قاليباف اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة ⁠تفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك "الترتيبات" الإيرانية ‌في ⁠مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاليباف في ⁠منشور على منصة إكس: "لقد انتهى عصر ⁠التنمّر والابتزاز... نحن لا ⁠نرضخ".

من جهتها، قالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في ‌إيران (مقر خاتم الأنبياء) إن القوات المسلحة الإيرانية ستوجّه "ردا ساحقا"، بعد اتهامها ⁠الجيش الأمريكي باستهداف أجزاء من جنوب إيران فيما وصفته بأنه "عمل عدواني سافر"، محذرة من أن طهران لن تسمح ‌بتدخل ⁠الولايات المتحدة في إدارة مضيق هرمز.

وأضافت أن الممر الآمن ⁠الوحيد للسفن التجارية وناقلات النفط عبر هذا ⁠الممر المائي هو المسار الذي ⁠تحدده إيران.