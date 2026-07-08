الجيش الأمريكي: انتهاء الضربات على إيران وسنحمل طهران المسؤولية عن أي هجمات مستقبلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث ضرباته ضد إيران بعد استهداف أكثر من 80 هدفا، محذرا طهران من أنه سيحملها "المسؤولية" عما وصفه بأي انتهاكات إضافية للاتفاق المؤقت بين البلدين.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية ذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها استهدفت مواقع إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي، ورادارات، وأكثر من 60 زورقا صغيرا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

وأقرت إيران بوقوع الضربات، لكنها لم تعلن عن أي خسائر.

وأضاف الجيش الأمريكي أنه لا يزال "في وضع الاستعداد والجاهزية لتحميل إيران المسؤولية إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق أو الامتثال له..