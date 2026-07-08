أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على منتخب مصر، مؤكدًا أن المباراة كانت اختبارًا قاسيًا سيظل أثره حاضرًا داخل المجموعة.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارًا مثيرًا على نظيره المصري بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقال سكالوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "عانينا من أوقات عصيبة رغم أننا لم نلعب بشكل سيئ، صنعنا العديد من الفرص، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، ولهذا السبب أصبحت مدربًا، لأعيش مثل هذه المشاعر".

وأضاف: "الجميع يعاني، لكن الأحاسيس التي تمنحها مباريات كرة القدم لا تُضاهى، واستعادة هذه المشاعر أمر رائع. لم نصل إلى النهائي بعد، لكن ما تحقق اليوم يوازي إنجازات كبيرة في مسيرتنا".

وشدد مدرب الأرجنتين على شخصية فريقه، قائلًا: "هذا الفريق لا يتوقف عن التقدم أبدًا، ويتمسك بأسلوبه مهما كانت الظروف. الجوانب الفنية مهمة، لكن بدون هويتنا كنا سنودع البطولة. نطلب من الجماهير الاستمرار في دعمنا، ولن نتخلى عنهم".

وتابع: "المباراة كانت تميل لصالحنا رغم خطورة الهجمات المرتدة لمصر. أتيحت لنا فرص محققة في الشوط الأول، لكن إهدارها منح المنافس الثقة. بين الشوطين طالبت اللاعبين بعدم الاستسلام والاستمرار حتى النهاية".

واعترف سكالوني بتأثره الشديد، قائلًا: "أنا شخص عاطفي للغاية، وأحيانًا لا أستطيع التحكم في مشاعري. في غرفة الملابس يطلقون عليّ لقب (لا يورونا)، لأن دموعي تنهمر في بعض اللحظات، وهذا ما حدث بالفعل".

وأشاد سكالوني بدور ليونيل ميسي، مؤكدًا: "ما يقدمه ميسي يعكس شغفه الكبير باللعبة. رغم إهدار ركلة الجزاء، واصل طلب الكرة والمحاولة عندما كنا متأخرين، وهذا ما يلهم الفريق بأكمله".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هذا اختبار صعب سيترك أثرًا داخل هذه المجموعة. بغض النظر عما سيحدث لاحقًا، فإن مثل هذه المباريات تُظهر معدن الفريق الحقيقي. بعد التعادل شعرنا بزخم كبير، ولم أكن بحاجة لتحفيز اللاعبين، فقد أدركوا أن المباراة بدأت من جديد".