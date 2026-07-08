عدد قليل من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية

بدا أن عددا قليلا من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حتى بعد سلسلة من الهجمات على السفن التي أثارت قلق مالكيها ودفعت ناقلة نفط عملاقة واحدة على الأقل إلى العودة في منتصف رحلتها.

وشوهدت ست ناقلات نفط تبدأ أو تكمل عبور مضيق هرمز بعد ساعات فقط من تعرض ثلاث سفن لهجوم وهو أكبر عدد من الحوادث منذ دخول اتفاق سلام مؤقت بين أمريكا وإيران حيز التنفيذ الشهر الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومع ذلك وفي مؤشر على حالة من عدم اليقين السائدة، وصلت ناقلة نفط عملاقة واحدة على الأقل، من بين الناقلات الست-وهي ناقلة النفط العملاقة "ليلى فادينار"- التي ترفع علم الهند-إلى رأس شبه جزيرة مسندم، ثم عادت أدراجها.

وكانت حركة نقل الغاز الطبيعي المسال قد توقفت بشكل كبير بعد الهجمات التي وقعت أمس الثلاثاء والتي شملت هجوما على ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية.

وفي الأوقات العادية، يمر حوالي خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز ودفعت المخاوف بشأن اضطرابات جديدة في المضيق أسعار الغاز الأوروبية إلى الارتفاع بنسبة حوالي 10% خلال اليومين الماضيين.