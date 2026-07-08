أشادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بالمستوى اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، خلال مواجهة الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أنه كان أحد أبرز نجوم اللقاء رغم الخسارة.

وكان منتخب الأرجنتين قد حسم المواجهة أمام نظيره المصري بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.

وبرز شوبير بشكل لافت، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، إلى جانب سلسلة من التصديات الحاسمة التي منعت زيادة غلة أهداف المنتخب الأرجنتيني.

واختارت «ماركا» عنوانًا معبرًا لتقييم أداء الحارس المصري، إذ وصفته بـ«العملاق بين الخشبات الثلاث»، مشيرة إلى أنه قدم مباراة كبيرة اتسمت بسرعة رد الفعل والرشاقة والهدوء في التعامل مع أخطر فرص المنافس.

وأضافت الصحيفة أن شوبير كان أحد أهم عناصر المباراة، حيث تصدى ببراعة لرأسية أليكسيس ماك أليستر من مسافة قريبة، كما أبعد تسديدة منخفضة خطيرة من جوليان ألفاريز، مؤكدة أن تدخلاته لعبت دورًا كبيرًا في إبقاء منتخب مصر داخل أجواء اللقاء.

واختتمت «ماركا» تقريرها بالإشارة إلى أنه رغم إمكانية تعامله بشكل أفضل مع هدف ميسي، فإن أداءه ظل حجر الأساس الذي منح المنتخب المصري فرصة الظهور الهجومي المميز، خاصة خلال أول 80 دقيقة من اللقاء.

ويُذكر أن مصطفى شوبير خاض جميع دقائق منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما شارك أساسيًا في 5 مباريات دون أن يتم استبداله.