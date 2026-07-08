مقتل متهم رئيسي في قضية اغتصاب فتاة في ولاية هندية خلال اشتباك مع الشرطة

قال مسؤول بارز بالشرطة الهندية إن أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتصاب وقتل فتاة /11 عاما/، قُتل في اشتباك في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بعدما حاول "الفرار من حجز الشرطة" خلال إعادة تمثيل مسرح الجريمة.

وأضاف المسؤول أن المتهم نقل إلى باريوبور بولاية البنغال الغربية مساء أمس الثلاثاء لإعادة تمثيل الجريمة، بحسب موقع برس تراست أوف إنديا.

وبحسب ضابط الشرطة فأن المتهم انتزع سلاحا من أحد أفراد الشرطة وحاول الفرار.

وكان هذا المشتبه به بين المشتبه بهم الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم بعد العثور على جثة فتاة موضوعة في شوال وملقاة في بركة مياه في بارويبور، بحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية.