إحصائية: موظفو السكك الحديدية في ألمانيا يتعرضون لاعتداءات يوميا

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية، أن التهديدات والاعتداءات على موظفي السكك الحديدية والشرطة الألمانية تتواصل بشكل شبه يومي، حيث وقع 1630 فردا من العاملين في السكك الحديدية و4672 فردا من أفراد الشرطة الاتحادية ضحايا لجرائم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

يأتي ذلك في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائب عن حزب "اليسار"، ديتمار بارتش.

وقال بارتش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن العام الحالي يتجه لتسجيل مستوى قياسي جديد من أعمال العنف.

ووفقا لإحصائية أولية للشرطة عن الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي، تم تسجيل 662 حالة اعتداء بدني بحق عاملين في السكك الحديدية، و175 حالة اعتداء بدني خطير، و661 حالة تهديد. أما الجرائم المرتكبة بحق أفراد الشرطة الاتحادية، فتضمنت 3734 حالة مقاومة لرجال الشرطة، إضافة إلى 1427 اعتداء مباشرا و875 حالة تهديد. وتتولى الشرطة الاتحادية، من بين مهامها، مسئولية الأمن في السكك الحديدية.

وكان الاعتداء الذي أودى بحياة مفتش تذاكر يبلغ من العمر 36 عاما في ولاية راينلاند-بفالتس في فبراير الماضي قد أثار صدمة واسعة.

وتعرض الرجل للضرب على يد أحد الركاب الذي كان يستقل القطار من دون تذكرة أثناء عملية تفتيش التذاكر، قبل أن يتوفى في المستشفى متأثرا بإصاباته البالغة. ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة المتهم غدا الخميس.

وقال بارتش: "الوفاة المروعة لمرافق القطار سيركان سي. في فبراير الماضي، التي صدمت البلاد بأسرها، لم تغير شيئا على ما يبدو... أكثر من 650 حالة اعتداء بدني، ومثلها تقريبا من حالات التهديد بحق موظفي السكك الحديدية خلال خمسة أشهر فقط. وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن القطاع يواجه هذا العام مستوى قياسيا جديدا من أعمال العنف".

وأشار النائب عن حزب اليسار إلى أنه كان قد طلب في مطلع العام بيانات مماثلة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، موضحا أن المقارنة تظهر اتجاها تصاعديا. ففي ذلك الوقت، كان يتم تسجيل 5 اعتداءات بدنية يوميا في المتوسط على العاملين في السكك الحديدية، بينما ارتفع المتوسط حسابيا هذا العام إلى ثمانية اعتداءات يوميا.

وأضاف بارتش أن نحو 30 فردا من أفراد الشرطة الاتحادية يتعرضون يوميا لاعتداءات، وقال: "هذا أمر يصيب الإنسان بالذهول"، مطالبا وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ورئيسة شركة السكك الحديدية الألمانية إيفلين بالا بتحسين حماية العاملين بكل الوسائل الممكنة، وأضاف: "ينبغي أن تجتمع شركة السكك الحديدية ووزير الداخلية مجددا في قمة مشتركة للاتفاق على الإجراءات اللازمة والشروع في تنفيذها".