باكستان توسع عملية البحث عن طائرة شحن مفقودة

وسعت السلطات البحرية والمدنية الباكستانية اليوم الأربعاء عملية البحث عن طائرة شحن، يٌخشى أنها تحطمت عقب اختفائها من على شاشات الرادار وفقدان التواصل بينها وبين برج المراقبة وهي في طريقها إلى مدينة كراتشي بجنوب باكستان.

وقال المسئولون، إن الطائرة التي كانت في طريقها إلى كراتشي، وتمتلكها شركة كيه تو إيرويز الخاصة، أبلغت عن وجود عطل في نظام الملاحة أثناء تحليقها من الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وعلى متنها 5 أشخاص. وقال 3 مسئولين على صلة بعملية الانقاذ إن عملية البحث مازالت مستمرة.

ولم يرد بعد تأكيد رسمي بشأن مصير الطائرة. وقالت شركة الطيران في بيان إن السلطات الباكستانية تواصل عمليات البحث والانقاذ، مضيفة أنها تتعاون بصورة كاملة مع سلطات الطيران.

وقالت هيئة المطارات الباكستانية في وقت سابق إن بيانات الرادار أظهرت هبوط الطائرة بسرعة وإجراء تغيير حاد في اتجاهها في حوالي الساعة 09:21 مساء قبل فقدان الاتصال بالرادار والراديو على بعد حوالي 155 ميلا بحريا "287 كيلومترا، 178 ميلا" غرب كراتشي.