جنوب سيناء تعتمد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني لعام 2026- 2027

اعتمد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2026 - 2027، وذلك خلال عرض الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمقترح التنسيق الذي أُعد في ضوء الكثافات الطلابية والطاقة الاستيعابية للفصول بمختلف الإدارات التعليمية، وفي إطار تطبيق منظومة التعليم الفني الجديدة التي أقرها قانون التعليم رقم 169 لسنة 2025.

وفيما يتعلق بالثانوي العام، جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بواقع 230 درجة بإدارات "طور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، وأبو زنيمة، ورأس سدر"، و220 درجة بإدارتي "نويبع وأبو رديس"، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى 215 درجة بإدارة سانت كاترين.

كما اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام "الخدمات" على مستوى المحافظة بواقع 210 درجات، وذلك بمدرسة الشهيد محمود ناجي العسكرية (خدمات) بمدينة طور سيناء، ومدرسة جيل أكتوبر الثانوية (خدمات) بمدينة شرم الشيخ، ومدرسة علي بن أبي طالب الثانوية (خدمات) بمدينة دهب.

وفيما يخص التعليم الفني، أوضح المحافظ أن التنسيق يأتي في ضوء استحداث مسارات التعليم الثانوي الفني، التي تشمل نظام البكالوريا التكنولوجية والبرامج المهنية لمدة عام أو عامين، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن درجات القبول روعيت فيها الطاقة الاستيعابية للمدارس بكل إدارة تعليمية، بما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب وإمكانات المدارس.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بالتعليم الفني على النحو التالي:

إدارة طور سيناء التعليمية:

- التعليم الصناعي: مهني نظام سنة 160 درجة، ومهني نظام سنتين 169.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 205 درجات.

- التعليم التجاري: مهني نظام سنة 150 درجة، ومهني نظام سنتين 158.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 180 درجة.

- التعليم الفندقي: مهني نظام سنة 150 درجة، ومهني نظام سنتين 158.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 175 درجة.

- التعليم الزراعي: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 149.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 170 درجة.

إدارة أبو زنيمة التعليمية

- التعليم الصناعي: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 175 درجة.

إدارة أبو رديس التعليمية

- التعليم الصناعي: مهني نظام سنة 155.5 درجة، ومهني نظام سنتين 169.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 205 درجات.

- التعليم الصناعي بوادي فيران: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 165 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 175 درجة.

- التعليم التجاري: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 170 درجة.

إدارة رأس سدر التعليمية

- التعليم الصناعي: مهني نظام سنة 166 درجة، ومهني نظام سنتين 174.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 200 درجة.

- التعليم التجاري: مهني نظام سنة 160.5 درجة، ومهني نظام سنتين 165.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 185 درجة.

- التعليم الزراعي: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 160 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 175 درجة.

إدارة سانت كاترين التعليمية

- التعليم التجاري: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 170 درجة.

- التعليم الزراعي: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 170 درجة.

إدارة شرم الشيخ التعليمية

- التعليم التجاري "وادي مندر": مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 170 درجة.

إدارة دهب التعليمية

- التعليم الصناعي: مهني نظام سنة 155.5 درجة، ومهني نظام سنتين 164.5 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 175 درجة.

- التعليم الفندقي: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 165 درجة.

إدارة نويبع التعليمية

- التعليم الزراعي: بكالوريا تكنولوجية 185 درجة.

- التعليم الصناعي: مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 165 درجة.

- التعليم التجاري "رأس النقب": مهني نظام سنة 140 درجة، ومهني نظام سنتين 155 درجة، وبكالوريا تكنولوجية 165 درجة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليمين العام والفني جاء بعد دراسة دقيقة لمعدلات النجاح، والكثافات الطلابية، والطاقة الاستيعابية للمدارس بكل إدارة تعليمية، بما يحقق التوازن بين إتاحة فرص الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم ستتابع موقف القبول عقب انتهاء المرحلة الأولى، مع إمكانية الإعلان عن مرحلة ثانية حال توافر أماكن شاغرة، وفقا للضوابط المنظمة.

كما لفت إلى عدم قبول أي طالب بالتعليم الفني من خارج الإدارة التعليمية، طالما توافرت نوعية التعليم داخل إدارته، كما تقرر عدم تطبيق نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني بالمحافظة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، في ضوء تطبيق منظومة البكالوريا التكنولوجية والبرامج المهنية، وعدم توافر هيئات تدريس إضافية بالتعليم الفني.