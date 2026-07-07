التعليم تعلن تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة (النظام القديم) في مادة التفاضل والتكامل

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة فقد أدى، اليوم الثلاثاء، طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي (2025 - 2026) "النظام القديم" الدور الأول للشعبة العلمية الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 401 طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 284 طالبا وطالبة.

وحرص رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبدالحكم، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بداية من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

وفي السياق، قامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير، ولم تتلقى أية ملاحظات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم بعد غد الخميس، الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).