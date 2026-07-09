طلاب ثانوية عامة بعين شمس قبل أداء امتحان الفيزياء: نتمنى يكون سهلا وتعويضا عن الكيمياء

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي العام إلى مدرسة بن خلدون الثانوية بمنطقة عين شمس، لأداء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورصدت "الشروق" تواجد كثيف لأولياء الأمور أمام بوابة المدرسة ومحيطها، الذين حضروا لدعم ذويهم وتشجيعهم على خوض ماراثون الامتحانات بدون قلق أو توتر، علاوة على تفتيش الطلاب أثناء دخول المدرسة للتأكد من عدم اصطحابهم للهواتف المحمول او السماعات الالكترونية.

وقال الطالب محمد سعد، إنه حضر ليمتحن مادة الفيزياء ويبدو على وجهه الخوف والقلق الشديد، مردفًا: "نتمنى امتحان اليوم يأتى سهلا ومباشرا ويكون تعويضا عن امتحان الكيمياء".