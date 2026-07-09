إيران تستدعي السفير البريطاني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح الخميس، استدعاء السفير البريطاني في طهران، بعد اتهامات وجهتها لندن للجمهورية الإسلامية بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في المملكة المتحدة.

وقالت في بيان نقلته وكالة «فارس»: «بعد اتهامات متكررة لا أساس لها من الصحة من قبل مسئولين بريطانيين حول محاولات إيران تنفيذ إجراءات تهدد الأمن في المملكة المتحدة، تم استدعاء سفير إيران إلى وزارة الخارجية، وإبلاغه باحتجاج الجمهورية الإسلامية».

والثلاثاء، استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإيراني، أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، على خلفية صدور حكمين بالسجن بحق مواطنين رومانيين أُدينا بالضلوع في طعن الصحفي البريطاني من أصل إيراني بوريا زراعتي، الذي يعمل لدى شبكة «إيران إنترناشونال»، وسط اتهامات بريطانية بأنهما نفذا الهجوم لصالح الحكومة الإيرانية.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت، الأسبوع الماضي، بسجن نانديتو باديا (21 عامًا) ثمانية أعوام، وجورج أستانا (25 عامًا) 12 عامًا، لدورهما في الهجوم الذي تعرض خلاله زراعتي لثلاث طعنات في ساقه.

وقال مدعون بريطانيون إن الرجلين كانا يعملان لصالح الحكومة الإيرانية، فيما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن القاضي خلص إلى أن الهجوم نفذ «بالنيابة عن الدولة الإيرانية ولصالحها».

واعتبرت الخارجية البريطانية أن الهجوم يأتي في إطار ما وصفته بـ«نمط طويل الأمد من الأنشطة العدائية» التي تنفذها أجهزة المخابرات الإيرانية على الأراضي البريطانية، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فورًا.

من جانبها، نفت السفارة الإيرانية في لندن اتهامات سابقة مماثلة، ووصفتها بأنها «عدائية وعارية تمامًا من الصحة ومدفوعة بدوافع سياسية»، ولم تعلق حتى الآن على أحدث خطوة بريطانية.