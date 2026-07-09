مودي يشيد بالعلاقات مع أستراليا ويهدف إلى إبرام اتفاق بشأن اليورانيوم

قبل ساعات من لقائهما في قمة مقررة، أشاد قائدا أستراليا والهند بالعلاقة الوثيقة لبلديهما فيما تعهدا بتعميق العلاقات الدفاعية والاقتصادية بما في ذلك بشأن إمدادات الوقود النووي.

ونقل بيان صادر اليوم الخميس، عن الحكومة الهندية قول رئيس الوزراء ناريندرا مودي لقادة الأعمال في ملبورن إن حجم الهند وخبرة أستراليا تخلقان فرصة مفيدة بشكل متبادل، مضيفا أن بلاده تعرض "فرصا واسعة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما دعا أستراليا إلى المساعدة في خطته لتطوير صناعة الطاقة النووية الهندية. وقال "تتوافق احتياطيات أستراليا الضخمة من اليورانيوم مباشرة مع رحلة الهند النووية".

وقال مودي في منتدى الأعمال "زيادة الشراكة في هذا المجال بالنسبة لنا تعد فرصة تاريخية".

ومن المقرر أن يناقش الجانبان صفقة تسمح بنقل شحنات اليورانيوم الأسترالية للهند، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووافقت كانبرا ونيودلهي قبل عقد تقريبا على السماح بهذه التجارة ولكن تأجل الأمر بسبب المفاوضات بشأن ضمانات عدم استخدام المواد في صناعة أسلحة نووية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في فعالية منفصلة "بوصفنا قادة، أنا ورئيس الوزراء مودي مستعدان دائما لتعميق وتنويع العلاقات بين بلدينا. كل شيء نراه اليوم هنا هو دليل على أن المستقبل حقا في أيد أمينة للغاية".

وسوف يلتقي القائدان في وقت لاحق من اليوم في قمة من المنتظر أن يوقعا فيها على اتفاقيات بشأن الدفاع والطاقة قبل حضور تجمع للجالية الهندية.