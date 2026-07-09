أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أيفوب" لدراسات الرأي العام في فرنسا، بعد إعلان زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية، تصدر زعيمة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) في نوايا التصويت بنسبة 36% في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027

وأظهرت النتائج أن نحو 48% من الفرنسيين لم يكونوا يتوقعون ترشح مارين لوبان للرئاسة، وفق استطلاع سابق أجري في مايو 2026. إلا أن إعلانها الرسمي دفع معهد أيفوب، بالتعاون مع "إل سي إي" و"لوفيجارو"، إلى قياس نوايا التصويت لدى الناخبين.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تتصدر مارين لوبان نوايا التصويت في الدور الأول بنسبة 36%، مسجلة ارتفاعًا قدره 4 نقاط خلال أسبوعين، ما يعكس تأثيرًا واضحًا لإعلان ترشحها على قواعدها الانتخابية.

كما أظهرت النتائج تقلص الفجوة بينها وبين جوردان بارديلا، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في الفئات التي كان يتفوق فيها سابقًا، منها الشباب والمديرون التنفيذيون (+6 نقاط)، وكبار المسؤولين (+9 نقاط)، وناخبو فاليري بيكريس (+16 نقطة)، وإريك زيمور (+18 نقطة)، ما يشير إلى تقارب كبير بين المرشحين داخل التيار ذاته.

وفي سيناريوهات الدور الأول، تتفوق لوبان على أبرز منافسيها، إذ يحصل إدوار فيليب على 19% في أحد السيناريوهات، بينما ينال غابرييل أتال 15% في سيناريو آخر، في حين يسجل جان-لوك ميلانشون 15%، وهي أعلى نسبة له في استطلاعات Ifop حتى الآن.

أما في الدور الثاني، فتُظهر التقديرات فوز مارين لوبان في جميع السيناريوهات المطروحة، حيث تتقدم على إدوار فيليب بنسبة 54% مقابل 46%، وعلى غابرييل أتال بنسبة 55% مقابل 45%، وعلى جان-لوك ميلانشون بنسبة 70% مقابل 30%. ومع ذلك، يشدد التقرير على ضرورة التعامل بحذر مع هذه التوقعات نظرًا لوجود العديد من العوامل غير المحسومة حتى الآن.

وفيما يتعلق بردود الفعل، أفاد 44% من الفرنسيين بأنهم راضون عن قرار ترشح لوبان، في حين أبدى نحو 18% من ناخبيها في انتخابات 2022 عدم رضاهم، دون أن يعني ذلك بالضرورة تخليهم عن دعمها في الانتخابات المقبلة.

وأجري الاستطلاع على عينة تضم 984 شخصًا مسجلين في القوائم الانتخابية، تم اختيارهم من إجمالي عينة بلغت 1075 شخصًا، بما يضمن تمثيلًا دقيقًا للمجتمع الفرنسي ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

وتم تحقيق تمثيل العينة باستخدام منهج الحصص (النوع، العمر، والمهنة)، بعد تقسيمها وفقًا للمناطق الجغرافية وحجم التجمعات السكانية.

وجُمعت البيانات من خلال استبيان إلكتروني ذاتي خلال الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2026، وذلك عقب إعلان مارين لوبان ترشحها خلال نشرة الساعة الثامنة مساءً على قناة "تي إف 1" الفرنسية.