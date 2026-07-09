مصر تدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يمثل انتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين للخطر.

وتؤكد مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها، وتشدد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

كما تجدد مصر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.