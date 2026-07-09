عقد المخرج مجدي لاشين، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة مع رؤساء القطاعات بالهيئة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل بين كل القطاعات، وضمان التكامل في الأداء، والعمل وفق رؤية استراتيجية موحدة تعكس روح فريق العمل الواحد داخل مبنى "ماسبيرو".

وقدم المهندس أشرف حامد، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، خلال الاجتماع، شرحا وافيا للبنية الهندسية لمبنى ماسبيرو، مسلطا الضوء على التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية الطموحة لتطوير وتحديث استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، بما يضمن مواكبة التطورات التقنية العالمية والحفاظ على كفاءة البث.

من جانبه، قدم طه محمود، رئيس القطاع الاقتصادي، عرضا تفصيليا للظروف الاقتصادية التي تواجهها الهيئة في المرحلة الحالية، وآليات إدارتها وترشيد الإنفاق لضمان استمرارية العمل.

كما طمأن الحضور بشأن الاستعدادات الجارية لصرف كل الاستحقاقات المالية للعاملين، سواء لمن بلغوا سن التقاعد أو القائمين على رأس العمل، مؤكدا أن حقوق العاملين تأتي على رأس أولويات القطاع.

وفي سياق متصل، استعرض محمد محيي، رئيس قطاع الأمانة، حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة الرعاية الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة، بهدف تقديم خدمات صحية متميزة.

كما تطرق إلى خطط التطوير التي بدأت بالفعل في مرافق الخدمات داخل المبنى، لاسيما كافيتريات ومطاعم ماسبيرو، لضمان تقديم مستوى خدمة لائق ومريح لكل العاملين.

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة أن الهدف الاستراتيجي من هذه اللقاءات الدورية هو خلق حالة من "الوعي المتبادل" بين كل القطاعات، حيث يُعد اطلاع كل قطاع على أنشطة ومستجدات القطاعات الأخرى ركيزة أساسية لتحقيق التكامل المؤسسي.

وشدد المخرج مجدي لاشين على أهمية سرعة العمل على حل المشكلات من خلال التواصل السريع والمباشر بين القطاعات، مؤكدا أن نجاح الهيئة الوطنية للإعلام مرهون بتضافر جهود جميع العاملين، والعمل بقلب رجل واحد، لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

وكان الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد وجه بضرورة عمل قطاعات وإدارات ماسبيرو كفريق واحد، والتعاون التام بين جميع قنوات وإذاعات ماسبيرو من أجل تعزيز الحضور والفاعلية لإعلام الدولة.