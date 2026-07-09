البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف الدعم السريع ضمن المنظمات الإرهابية

دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع في قائمة المنظمات الإرهابية، محملًا إياها مسئولية ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاع في السودان، ولا سيما في مدينة الأبيض.

وأدان البرلمان، في قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، وتوفير تمويل مباشر للمنظمات المحلية، خاصة العاملة في القطاع الطبي، وإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات.

كما حث جميع أطراف النزاع على وقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، وطالب بوقف أي دعم خارجي يسهم في تأجيج الحرب، ولا سيما إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على المسئولين عن الهجمات ضد المدنيين والجهات التي تسهم في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على السودان.

وطالب بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المزعومة، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء البلاد.

وأُقر القرار بأغلبية 476 صوتًا مقابل 28، فيما امتنع 96 عضوًا عن التصويت.