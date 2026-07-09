الحرس الثوري: التدخل الأمريكي يعقِّد إعادة فتح مضيق هرمز

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حذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا، وذلك على خلفية الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران.

جاء في بيان أصدرته القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الخميس، بشأن الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران.

وذكر البيان أن "العناصر الأجنبية" لا تملك أي حق في التواجد أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز.

وقال: "مغامرات الجيش الأمريكي الإرهابي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيجعلان عملية إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا تواجه مشكلات خطيرة، كما سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير".

ومنذ الأمس تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران عقب استهداف طهران سفنًا أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة المضيق، وترفض المرور من أي مسار في هرمز غير الذي حددته.

وفي 18 يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وبدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة باكستان وقطر، لكن الغموض يحيط بمصير هذه المفاوضات في ظل المواجهة العسكرية الراهنة.