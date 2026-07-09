أبدى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، سعادته العارمة بما قدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، ووصوله للدور ثمن النهائي.
وكان منتخب مصر قد خسر من الأرجنتين 2-3 في دور الـ16 بعد مباراة ماراثونية، وأداء مميز على مدار مشوار البطولة.
وقال عبد الجليل في تصريحات عبر راديو "ميجا اف إم": "فرحان وفخور بما قدمه منتخب مصر في المونديال، وأشعر بالصدمة مما يحدث في كأس العالم".
وأضاف: "أصبح كأس العالم بلا عدل او متعة، والبطولة أصبح بالتليفون وقرارات تأتي من الخارج".
وتابع: "قدمنا كل ما لدينا ومنتخب مصر خرج بفعل فاعل وتعرضنا لظلم، وأحسد حسام حسن على هذا الهدوء بسبب الظلم التي تعرض له".